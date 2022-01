États-Unis : une chienne sauve son maître après un accident de voiture

C’est une belle et incroyable histoire qui a eu lieu aux États-Unis. Une chienne a sauvé la vie de son maître, victime d’un accident de la route. L’animal a réussi à aller chercher de l’aide tout seul et guider les secours sur les lieux de l’accident.

Elle est devenue la nouvelle héroïne en Amérique. Tinsley, une chienne d’à peine un an, a sauvé la vie de son maître. Lundi 3 janvier, sur une route glacée, son maître, Cameron Laundry, perd le contrôle de son véhicule et termine dans le fossé. "On a été secoué, je ne savais pas ce qu’ils nous arrivaient" confie-t-il. Son maître ayant perdu connaissance, le berger allemand va ensuite réussir à sortir de la voiture et puis partir à la recherche des secours.



"Elle est mon ange gardien"

"À chaque fois qu’on s’approchait d’elle, elle reculait de deux à trois mètres de nous pour nous montrer le chemin" raconte Philips Roberts, chef du département de police à Lebanon (New Hampshire). Ainsi, ils ont pu découvrir à temps l’homme blessé et en hypothermie. Cameron ne s’imagine plus prendre la route sans son nouvel "ange gardien" qu’il récompensera avec de la viande.