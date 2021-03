Canada : la belle histoire de Clover, la chienne qui a sauvé sa maîtresse d'un malaise

Direction Ottawa, au Canada. Clover, une chienne d’un an et demi, s’est interposée au milieu d’une route alors que sa maîtresse était victime d’un malaise, afin d'attirer l'attention des conducteurs. Une touchante histoire que rapporte France 3, vendredi 26 mars.

C’est une belle histoire qui s’est déroulée au Canada. Clover, un berger de Maremme, est devenue une véritable héroïne. L’intéressée était en train de se promener avec sa maîtresse quand cette dernière a fait un malaise et s’est effondrée au milieu de la chaussée. Une première voiture est passée, sans s’arrêter. La chienne est alors parvenue à se libérer de sa laisse pour pouvoir entraver la circulation.

Une chienne sans peur

"C’était très impressionnant, la chienne m’a bloqué le passage. Elle s’est mise en travers de la route pour stopper ma voiture. Ensuite, je me suis rapprochée de la victime, j’ai essayé de la mettre en position de sécurité et j’ai maintenu sa tête droite", témoigne Dryden Oatway, un conducteur. Peu de temps après, les secours sont arrivés et ont pris en charge Haley Moore. Celle-ci s'est révélée très émue par le comportement de son animal. Le père de la jeune femme, Randall Moore, a remercié la chienne avec deux gros steaks.