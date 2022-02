Etats-Unis : un jury reconnaît la dimension raciste du meurtre du joggeur noir Ahmaud Arbery

Trois Américains blancs, condamnés pour avoir pourchassé et tué il y a deux ans le jeune joggeur noir Ahmaud Arbery, ont également été reconnus coupables mardi 22 février de "crime raciste" par un jury fédéral, dans une affaire qui était devenue un symbole lors des grandes manifestations antiracistes de l'été 2020 aux Etats-Unis.

Travis McMichael, 36 ans, son père Gregory McMichael, 66 ans, et leur voisin William Bryan, 52 ans, avaient déjà été reconnus coupables du meurtre d'Ahmaud Arbery et condamnés à la prison à vie par la justice de l'Etat de Géorgie. Mais ce premier procès n'avait fait qu'effleurer la dimension raciste du drame, contrairement à ce second procès fédéral ayant mis cette question au centre des débats.

"Une longue et éprouvante bataille"

Peu après l'annonce du verdict, la famille d'Ahmaud Arbery est sortie du tribunal en se tenant les mains levées en l'air, en signe de victoire. "Nous avons obtenu justice pour Ahmaud", a déclaré à la presse son père, Marcus Arbery, depuis Brunswick, une localité côtière de Géorgie. "Cela a été une longue et éprouvante bataille", a ajouté la mère d'Ahmaud Arbery, Wanda Cooper-Jones. "Nous avons obtenu une victoire aujourd'hui, mais il y a tellement de familles pour qui ce n'est pas le cas", a-t-elle souligné.

Durant le procès, l'accusation a notamment listé les insultes racistes particulièrement violentes proférées par les trois hommes par le passé, dans le but de rendre compte de l'état d'esprit des accusés lorsqu'ils se sont lancés à la poursuite d'Ahmaud Arbery. Selon la procureure, le fils McMichael avait par exemple qualifié les Afro-Américains de "criminels", de "singes", "de sauvages et de sous-hommes".