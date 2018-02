Etats-Unis : un homme gagne un million de dollars à un jeu de grattage et meurt 23 jours plus tard

C'est en allant chez le médecin, après avoir encaissé ses gains, que cet homme de 51 ans a appris qu'il souffrait d'un cancer en phase terminale.

"Cela va changer nos vies, pour tout vous dire. Je vais probablement m'acheter un nouveau camion et, je ne sais pas, sûrement partir en vacances", avait modestement réagi Donald Savastano en allant récupérer ses gains. Ce quinquagénaire, charpentier indépendant à New York, n'a pas pu profiter du million de dollars (800 000 euros) qu'il a remporté grâce à un jeu de grattage. Souffrant de cancers alors non-diagnostiqués, il est mort 23 jours après avoir empoché cette somme, rapporte la chaîne ABC (lien en anglais), mardi 30 janvier.

"Il n'avait pas d'assurance santé et ne se sentait pas très bien depuis un petit moment", a déclaré à la chaîne la femme qui lui a vendu le ticket gagnant. "J'image que quand il a eu cet argent, il est donc allé chez le docteur", a-t-elle raconté. "Puis un de ses amis est venu me voir pour me dire qu'il avait une tumeur au cerveau et un cancer des poumons et qu'il ne s'en sortirait pas." "J'espérais que cette argent allait lui sauver la vie", a-t-elle poursuivi.