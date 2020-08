États-Unis : un boycott inédit

Pas de match de basket mais des symboles pour réclamer justice. Les joueuses du Washington Mystic Guard ont protesté le genou à terre, avec le nom de Jacob Blake sur les t-shirts. Dans leurs dos, on pouvait apercevoir sept points rouges, comme autant de balles tirées à bout portant par un policier sur ce père de famille, grièvement blessé.

"On a peur en tant que noir aux États-Unis"

"Nous sommes des femmes noires. Nous avons l’habitude que l’on essaye de nous faire taire, mais on s’en fout. On est ici et on va dire ce que l’on a à dire. C’est une question de dignité humaine", a déclaré la joueuse Ariel Atkins. Un boycott inédit, avec des terrains et des tribunes vides. Les joueurs du Milwaukee Bucks sont les premiers à s’être mis en grève. Un club qui se situe tout près de la ville où Jacob Blake a été blessé. Un mouvement soutenu par les plus grandes stars du basket americain. "On a peur en tant que noir aux États-Unis. Des hommes, des femmes, des enfants noirs… Nous sommes terrifiés", indique LeBron James, joueur des Los Angeles Lakers.

Le JT

Les autres sujets du JT