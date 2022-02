Etats-Unis : Syl Johnson, dont les morceaux de soul ont été samplés par les plus grands noms du hip-hop, est mort à l'âge de 85 ans

Originaire de Chicago, le chanteur avait notamment marqué les esprits avec son morceau Is It Because I'm Black ?, sorti en 1970.

Les Marseillais d'IAM avaient repris son I Hate I Walked Away dans leur célèbre Elle donne son corps avant son nom. L'Américain Syl Johnson, légende de la soul et du blues dont les productions avaient été reprises par les plus grands noms du rap, est mort à l'âge de 85 ans, ont annoncé dimanche 6 février sa famille et son label. Originaire de Chicago, le chanteur avait notamment marqué les esprits avec son morceau Is It Because I'm Black ?, sorti en 1970.

C'est toutefois le morceau Different strokes, sorti trois ans plus tôt, qui a valu à Syl Johnson le surnom "d'artiste le plus samplé de tous les temps", rapporte Rolling Stone (article en anglais). Des extraits de ce titre ont en effet été utilisés à plusieurs reprises par des artistes du mouvement hip-hop, parmi lesquels des noms prestigieux comme Public Enemy (dans le célèbre Fight The Power), Kanye West et Jay-Z (dans The Joy), ou encore le Wu-Tang Clan (dans Shame on a Nigga).

Syl Jonhson n'avait toutefois pas fait fortune grâce à ce morceau, et avait dû réclamer son dû en justice face aux rappeurs de Cypress Hill, et conclure un arrangement financier avec Kanye West et Jay-Z en 2012 pour l'utilisation de sa musique, raconte encore Rolling Stone. Dans son communiqué, la famille de Syl Jonhson a salué la mémoire d'un "combattant fougueux et féroce, qui a toujours défendu la poursuite de la justice dans le cadre de sa musique et de son son, il manquera vraiment à tous ceux qui ont croisé son chemin".