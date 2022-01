États-Unis : quatre policiers sauvent un pilote victime d'un crash sur une voie ferrée

Sur une voie ferrée de Los-Angeles (États-Unis), un pilote blessé pose son avion en urgence. La voie ferrée est aussitôt empruntée par un train qui roule à toute vitesse, et dont on devine qu'il ne s'arrêtera pas. Face à l'urgence de la situation, quatre officiers de la police traînent le pilote blessé le plus loin possible de la voie. Quelques secondes plus tard, le train percute l'avion sur son passage. "Quand nous avons réalisé que le train ne s'arrêterait pas, ma première pensée a été 'nous devons le sortir de là'", témoigne Damien Castro, l'un d'entre eux.





Le pilote est dans un état stable





Les débuts de l'enquête ont révélé que l'avion sinistré aurait subi une perte de propulsion lors de son décollage depuis un aérodrome voisin. Les quatre officiers ont été vivement salués par la police de Los Angeles. "Notre travail d'équipe a bien marché. Nous avions le même état d'esprit, et je pense que n'importe quel officier aurait fait pareil", affirme un membre de la police. Le pilote septuagénaire a été pris en charge par l'hôpital, dans lequel il a pu retrouver un état stable.