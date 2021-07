États-Unis : quand la vaccination devient obligatoire dans les entreprises

A compter de lundi 12 juillet, les employés et même les visiteurs de la célèbre banque d’affaires new-yorkaise Morgan Stanley auront interdiction de rentrer dans les bureaux de l’entreprise s’ils ne sont pas vaccinés. Ce type de mesure est en train de se généraliser à d’autres banques d’affaires américaines à New York, à d’autres fonds d’investissements où à des entreprises. On ne peut pas dire qu’il y ait une loi nationale, on est ici aux États-Unis dans un État fédéral où les décisions dépendent fortement soit des entreprises du secteur privé, soit des États, voire des comtés.

Employés licenciés

Mais il y a une tendance générale à forcer la population à se faire vacciner. Il y a quelques jours, à Houston, au Texas, près de 150 employés d’un hôpital n’étaient toujours pas vaccinés et refusaient de le faire. Ils ont reçu tout simplement leur lettre de licenciement, indique le journaliste de France Télévisions, Loïc de La Mornais.