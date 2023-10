États-Unis : Meta accusé par 40 États américains de nuire à la santé mentale de la jeunesse

Durée de la vidéo : 1 min

40 États américains ont lancé des poursuites judiciaires contre Meta, maison mère de Facebook et Instagram. Ils accusent ces plateformes de nuire à la santé mentale des jeunes. - (France 2)

40 États américains ont lancé des poursuites judiciaires contre Meta, maison mère de Facebook et Instagram. Ils accusent ces plateformes de nuire à la santé mentale des jeunes.

Les adolescents ne peuvent pas s'en passer. Instagram, TikTok ou Youtube... Jusqu'à 95% des Américains de 13 à 17 ans disent utiliser un réseau social, selon une étude du Pew Research Center. Un tiers s'en sert "quasiment constamment". Des applications qui nuisent à la santé mentale de la jeunesse, selon 40 États américains, qui ont lancé des poursuites judiciaires contre Meta. En mai dernier, le médecin-chef des États-Unis a publié un rapport qui montre le lien entre l'utilisation de ces plateformes et l'apparition de symptômes dépressifs, notamment chez les jeunes filles. Elles seraient plus exposées aux risques de cyberharcèlement et aux troubles de l'alimentation.



Meta a cherché à ne pas se faire devancer par TikTok

Il y a deux ans, Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, avait promis l'ajout d'outils pour inciter les adolescents à faire des pauses, et permettre aux parents de suivre leurs activités. Mais en parallèle, le groupe a cherché à ne pas se faire dépasser par TikTok. Les 40 États américains demandent à la justice de forcer Meta à mettre fin à ses pratiques, et réclament le paiement d'amendes.