Etats-Unis : leur enfant de 2 ans passe 1 000 dollars à la déchiqueteuse

L'enveloppe contenait 1 060 dollars (923 euros) en cash. Quand ce couple d'Américains vivant dans l'Utah s'est rendu compte qu'elle avait disparu, ils ont d'abord logiquement cherché partout dans leur maison. En vain. Ben Belnap était même en train de fouiller la poubelle lorsque son épouse, Jackee, s'est écriée : "J'ai trouvé !" Les billets de banque, ou plutôt ce qu'il en reste, étaient dans la déchiqueteuse à documents du couple.

So me and my wife had been saving up to pay for our @Utah_Football tickets in cash. We pulled our money out yesterday to pay my mom for the season... Well we couldn’t find the envelope until my wife checked the shredder. Yup. 2 year old shredded $1,060. pic.twitter.com/93R9BWAVDE