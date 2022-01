Etats-Unis : les trains de marchandises qui circulent à Los Angeles attaqués par des pilleurs

À Los Angeles (Etats-Unis), les attaques de trains de marchandises sont de plus en plus fréquentes. Sur les voies, des milliers de cartons sont éventrés. Les voleurs ne laissent souvent que les emballages derrière eux. "Ils prennent tous les paquets et ce qu'il y a dedans : machines à laver, pneus, parfums", énumère Adam Rodriguez, ouvrier. Les pilleurs sont organisés et s'attaquent en un rien de temps aux marchandises.

Hausse de 60% en un an

Aux États-Unis, les trains de frets, longs de plusieurs kilomètres, avancent à une vitesse modérée et sont par conséquent des cibles faciles. Les vols se sont accentués avec la crise sanitaire : + 60% en un an. La police est souvent dépassée. "Je n'ai jamais vu une situation de cette ampleur. Début décembre, nous avons perdu cinq millions de dollars de marchandises", explique Lupe Valdez, responsable de la compagnie ferroviaire Union Pacific. La compagnie réfléchit à la mise en place de patrouilles de drones et à ne plus passer par le comté de Los Angeles.