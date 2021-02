États-Unis : les mariages continuent en temps de pandémie

Au bout de 23 ans de mariage et trois petits-enfants, Jen et Mike veulent retrouver le premier frisson de leur union. Alors ils ont choisi Las Vegas (États-Unis). “On voulait faire quelque chose d’amusant pour renouveler nos vœux de mariage”, annonce le couple. Un sosie d’Elvis Presley les accueille en chanson. Cet ancien électricien fait ce métier depuis 13 ans. “Pourquoi les gens veulent toujours être mariés par Elvis ? Parce que c’est toujours lui le roi du rock’n’roll”, affirme-t-il. Les mariés arrivent souriant, et l'œil sur la montre : la cérémonie dure un quart d’heure. Pas besoin de témoin.

Un bureau des mariages ouvert sept jours sur sept

“J’ai été beaucoup plus émue que ce que j’imaginais”, sourit la mariée. L’industrie des mariages express à Las Vegas a été touchée par la pandémie de Covid-19, mais reste très populaire. Américains ou touristes étrangers viennent se marier légalement, pour quelques centaines d’euros. “Le bureau des mariages est ouvert sept jours sur sept, de 8 heures à minuit, vous avez juste besoin d’un passeport ou d’un permis de conduire, c’est tout”, explique le directeur de la chapelle.

