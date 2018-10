États-Unis : les habitants ont tout perdu après le passage de l'ouragan Michael

Des paysages de désolation se succèdent tout au long de la côte, après le passage de l'ouragan Michael, en Floride (États-Unis). Aucune maison ne semble avoir été épargnée. Les images montrent des façades détruites, des bateaux démolis et même un train qui n'a pas résisté. En quelques heures, l'ouragan a changé le visage de la Floride. Une force de catégorie 4 sur une échelle de 5. Emily et sa mère Élisabeth s'étaient mises à l'abri. Elles reviennent pour la première fois sur les lieux . "Tout a été dévasté, tous les gens qu'on connait ont perdu leur maison et leurs biens. Dans la maison, tout est inondé", raconte Emily.

La Floride mise en état de catastrophe majeure

La priorité est de rétablir l'eau et l'électricité. Les habitants sont encore traumatisés. "Je n'ai pensé qu'à une chose : sauver ma peau", témoigne un des sinistrés. La Floride a été mise en état de catastrophe majeure, 35 000 gardes nationaux ont été mobilisés. Il faudra du temps pour que la vie reprenne son cours.