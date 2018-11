Etats-Unis : les deux dindes graciées par Donald Trump pour Thanksgiving ont passé la nuit dans un hôtel de luxe

Une vie de chien ? Pas pour ces dindes. Comme chaque année aux Etats-Unis depuis John F. Kennedy, le président américain gracie deux dindes parmi des milliers de volailles, deux jours avant Thanksgiving (dont la dinde est le plat principal traditionnel), fêté le quatrième jeudi de novembre. Cette année, les heureuses élues s'appellent Peas et Carrots. Comme le veut la coutume, les deux volatiles ont même passé la nuit précédant la cérémonie de grâce, du lundi 19 au mardi 20 novembre, dans un hôtel de luxe à Washington. Après avoir été graciées par Donald Trump, elles iront se reposer au Gobblers Rest (littéralement le "repos des animaux qui font glouglou"), sur le campus de la Virginia Tech University.

Meet your candidates: "Peas" and "Carrots" will be here at the White House TOMORROW—and one will receive the title of National Thanksgiving Turkey. pic.twitter.com/r53GM6Gxr2