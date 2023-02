Etats-Unis : les cinq policiers inculpés après la mort de Tyre Nichols plaident non coupable

Ils ont été inculpés pour meurtre, coups et blessures aggravés, enlèvement avec circonstances aggravantes, faute professionnelle et abus par personne dépositaire de l'autorité publique.

Les faits avaient une nouvelle fois choqué l'opinion publique et fait craindre en embrasement social outre-Atlantique. Aux Etats-Unis, les cinq policiers inculpés pour meurtre après le passage à tabac fatal de l'Afro-Américain Tyre Nichols, en janvier, ont plaidé non coupable, vendredi 17 février.

Les agents, licenciés après les faits, ont comparu devant un juge vendredi à Memphis, dans l'Etat du Tennessee. Ils ont été inculpés pour meurtre, coups et blessures aggravés, enlèvement avec circonstances aggravantes, faute professionnelle et abus par personne dépositaire de l'autorité publique. Il s'agit de Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Justin Smith, Emmitt Martin III et Desmond Mills Jr, cinq agents eux aussi noirs.

Un jeune noir battu sans relâche

Tyre Nichols, 29 ans, avait été arrêté le 7 janvier par des agents d'une unité spéciale de Memphis, pour une infraction au code de la route selon la police. Battu sans relâche, à tel point qu'il était devenu méconnaissable d'après sa famille, il est mort trois jours plus tard à l'hôpital. Des images de l'arrestation ont été rendues publiques et diffusées sur les plus grandes chaînes américaines, montrant l'étendue du calvaire du jeune homme.

L'avocat de la mère de Tyre Nicholas, Ben Crump, a tenu vendredi à démentir avec force des rumeurs faisant état d'une raison "personnelle" (une connexion entre la victime et l'un des policiers) qui aurait causé l'arrestation. L'unité à laquelle appartenaient les agents "avait une tendance systématique à faire cela aux personnes noires à Memphis. C'est tout. Pas besoin d'aller plus loin", a-t-il insisté.