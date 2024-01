États-Unis : le récit d’une passagère du Boeing dont une porte s’est arrachée en plein vol

Aux États-Unis, une passagère qui était juste à côté de la porte du Boeing qui s’est arrachée en plein vol a témoigné. Elle raconte comment sa voisine a retenu son fils qui a failli être aspiré.

Aux États-Unis, une porte d'un avion Boeing s'est arrachée en plein vol. Dans ce miracle en plein ciel, un garçon assis juste devant le trou béant a failli être aspiré. Le souffle a déchiré sa chemise, et sa ceinture lui a sauvé la vie. Sa mère assise à ses côtés raconte : "Lui et son siège ont été tirés vers l’arrière et vers l’extérieur de l’avion en direction du trou. J’ai tendu la main, j’ai attrapé son corps et je l’ai tiré vers moi. J’étais terrifiée", dit-elle au Seattle Times. Jack, le fils, est parvenu à changer de siège.

"Tout est allé si vite"

"Le jeune garçon a sauté par-dessus mon siège pour s’asseoir et attraper son masque. Tout est allé si vite", détaille une autre passagère. Faute de pouvoir parler à cause du masque, ils s’échangent des messages. "Es-tu blessé ? Je m’appelle Kelly", écrit-elle. La longue angoisse se termine par un selfie entre les deux rescapés. En revanche, le patron de Boeing traverse une crise, il reconnaît une erreur.