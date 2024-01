États-Unis : le pays touché par une impressionnante vague de froid

Un froid spectaculaire touche les États-Unis. Alors que l'est du pays est recouvert de neige, le vent et la glace sévissent dans d'autres États. Les températures descendent parfois jusqu'à -35°C.

Sur les bords du lac Michigan aux États-Unis, le temps semble s'être arrêté sur une jetée. Des maisons ont été piégées par le froid et le gel. Pétrifié, le courant s'est transformé en glace, et il ne reste que des centaines de blocs gelés. "On peut juste regarder et prier", résume une femme, inquiète. Le froid est si glacial qu'il fait exploser les canalisations. La température atteint parfois jusqu'à -35°C.

À l'Est, la neige a tout recouvert

Les arbres s'effondrent parfois même sur les maisons. Dans l'est du pays, la neige a tout recouvert. "Je ne veux pas que mon toit s'effondre. Là, il y a trop de poids dessus", explique un homme, pelle à la main. À cause du vent, un petit avion a dû atterrir en urgence sur l'autoroute. Un chien a quant à lui sauvé son maître coincé dans un lac gelé. Il a été sorti de l'eau et mis en sécurité.