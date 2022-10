États-Unis : le panneau Hollywood de Los Angeles en pleine restauration

C. Guttin, T. Donzel, Z. Boughzou

Ce sont neuf lettres iconiques. À elles seules, elles symbolisent la magie du cinéma et du rêve américain. Perché sur les collines de Los Angeles, le panneau "Hollywood" se refait une beauté. Au programme : nettoyage et peinture à 14 m de hauteur. Une douzaine d’ouvriers prennent soin de la star. Pour repeindre le panneau, 1 500 litres de peinture vont être utilisés. "C’est vraiment excitant de travailler ici. C’est un honneur d’être le chef de cette équipe", rapporte l’un des ouvriers du chantier



Une publicité à l’origine du panneau

Les neuf lettres blanches n’étaient pourtant pas destinées à une telle gloire. Installé en 1923 par un promoteur immobilier, le panneau est d’abord une publicité pour vendre des parcelles dans le futur quartier de Hollywood Land. Les lettres, qui ne devaient rester qu’un an et demi, s’abîment rapidement. En 1949, la Chambre de commerce décide de les restaurer et d’enlever une partie du mot : "Hollywood Land" devient alors "Hollywood". En 1978, les lettres en bois sont remplacées par une version en acier. Le symbole apparaît alors dans de nombreux films. Les lettres fêteront leur 100e anniversaire l’an prochain.