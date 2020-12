États-Unis : le mystère du monolithe continue d’intriguer

Depuis quelques jours, un mystère s’est niché au coeur des montagnes de l’Utah (États-Unis). Un monolithe a été découvert en Roumanie, un autre dans le désert de l’Utah, avant de disparaître sans explication. Il y a deux semaines, au bord d’un hélicoptère, des fonctionnaires censés recenser les mouflons sont tombés sur un intrigant monolithe : un objet de métal poli, d’environ trois mètres de hauteur, posé en plein milieu du désert. Œuvre d’art pour certains, monolithe extra-terrestre pour d’autres…

Un coup de pub ?

Depuis sa découverte, l’objet attire les curieux. "Je teste si c’est solide. Non, ça sonne creux, on dirait une boîte de carton", explique un homme face caméra. Mardi 1er décembre, un coup de théâtre arrive quand quatre hommes surgissent et s’attaquent au monolithe. Il est ensuite évacué dans une brouette, vers un lieu inconnu. Une scène qui s’est déroulée sous les yeux d’un photographe. Le monolithe reste introuvable. Coup de pub ? La question reste entière.





