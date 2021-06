Etats-Unis : le bilan de l'effondrement de l'immeuble à Miami passe à 5 morts et 156 disparus

Les recherches continuent à Miami (Etats-Unis). A Surfide, trois jours après le spectaculaire effondrement d'un immeuble résidentiel, les autorités ont annoncé un nouveau bilan samedi 26 juin : cinq morts et 156 disparus. "Nos équipes de sauvetage ont trouvé un autre corps dans les décombres, et nos recherches ont aussi mis au jour des restes humains", a déclaré la maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, lors d'une conférence de presse.

Les recherches étaient compliquées samedi par un incendie qui s'est déclaré sur le site où le bâtiment de douze étages, nommé Champlain Towers, s'est effondré jeudi. La fumée s'est propagée à travers les gravats ce qui rend certaines zones de recherches inaccessibles, selon la maire. Les pompiers ont demandé aux riverains de rester chez eux, fenêtres et portes closes, pour se protéger des fumées.

"Nous gardons espoir. (...) Nous recherchons des personnes vivantes dans les décombres, c'est notre priorité et nos équipes n'ont pas arrêté", a néanmoins soutenu Daniella Levine Cava. Parmi les disparus neuf Argentins, trois Uruguayens et six Paraguayens, dont la sœur de la Première dame du Paraguay, et au moins quatre Canadiens, selon les autorités. Pour le moment, il est toujours impossible d'expliquer cette catastrophe.