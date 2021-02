Etats-Unis : la tribu amérindienne Cherokee demande à Jeep de ne plus utiliser son nom

Jeep est sommé de changer le nom de son modèle Cherokee, le plus vendu d'Amérique. La tribu amérindienne fait pression auprès du constructeur automobile. Une question d’honneur, pour son chef. “Le nom appartient à un peuple et à une nation, et Jeep a capitalisé sur les clichés des Amérindiens, alors que nous sommes là, nous sommes actifs, et notre nom représente quelque chose de réel pour nous”, a déclaré ce dernier.



La "cancel culture" fait rage aux Etats-Unis

Dénoncer ce qui peut être perçu comme du racisme, de la discrimination ou de l’humiliation : c’est ce qu’on appelle la “cancel culture”, ou “la culture de la suppression”. Or en Amérique du Nord, la cancel culture est largement répandue. Des statues de Christophe Colomb ont par exemple été déboulonnées au nom de la mémoire des Amérindiens massacrés. Disney a également été sommé de retirer les personnages des siamois aux yeux bridés de son dessin animé La Belle et le Clochard, séquence jugée humiliante pour les Asiatiques.

