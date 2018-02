Etats-Unis : la police affirme avoir identifié un suspect grâce au portrait enfantin d'un témoin

Deux points pour les yeux, un trait pour le nez et quelques gribouillages pour les cheveux... La police de Lancaster, en Pennsylvanie (Etats-Unis), affirme être parvenue à identifier un suspect, mercedi 7 février, grâce à un croquis enfantin réalisé par un témoin. D'après le site d'information local Lancaster Online (en anglais), ce sans-abri de 44 ans est accusé d'avoir dérobé de l'argent sur un marché en se faisant passer pour un employé du stand.

The cartoonish sketch of a suspect who stole cash from a Lancaster Central Market stand was relentlessly mocked after it went viral this week.

But, it led to an arrest. https://t.co/JtE4zELCmd pic.twitter.com/SxHjQc3lGY