États-Unis : la Nouvelle-Orléans se calfeutre en attendant l'ouragan Ida

C'est "l'un des ouragans les plus puissants depuis 150 ans", selon le gouverneur de Louisiane. L'ouragan Ida a atteint le sud de l'État le soir du dimanche 29 août dans la soirée, seize ans après l'ouragan Katrina. Il n'est plus temps d'évacuer, mais de se calfeutrer.

La mer déborde déjà et envahit les rues de la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, dimanche 29 août. Le vent atteint plus de 200 kilomètres par heure à certains endroits. L'inquiétude grandit pour les habitants alors que l'ouragan vient d'atteindre la côte. Face à ce qui pourrait être l'ouragan le plus puissant depuis 1850, les habitants fuient. Beaucoup n'ont pas oublié Katrina il y a 16 ans, et ils préfèrent tout abandonner et partir avec le strict nécessaire, quitte à provoquer des embouteillages monstres. Ida est un ouragan de catégorie quatre sur cinq. Ceux qui ont choisi de rester se préparent comme ils peuvent, en calfeutrant leurs fenêtres ou avec des sacs de sable.

Les dégâts vont dépendre de la trajectoire de l'ouragan

"L'ouragan Ida est actuellement dans le Golfe du Mexique, où il est en train de prendre de la force", explique Agnès Vahramian, correspondante pour France Télévisions aux États-Unis. "Il y a seize ans très exactement, Katrina avait frappé la Nouvelle-Orléans, les digues n'avaient pas tenu, faisant 1 800 morts."