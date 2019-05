États-Unis : la miraculée d'Hawaï

Disparue pendant 17 jours, l'Américaine Amanda Eller a été retrouvée saine et sauve à Hawaï (États-Unis). Le 8 mai dernier, sa voiture avait été retrouvée abandonnée en pleine forêt. La jeune femme s'était perdue et était tombée dans un ravin. Mais la solidarité sur les réseaux sociaux a permis de récolter 70 000 dollars, de quoi financer les recherches et la location de l'hélicoptère.

Elle s'est nourrie de baies

"À travers la cime des arbres, on l'a vu agiter les bras (...), je l'ai reconnu au premier coup d'oeil", raconte le sauveteur Javier Catellops, impliqué dans les opérations de recherche. La jeune femme a survécu en buvant de l'eau et en mangeant des baies. Elle s'en tire avec de vilaines ecchymoses aux chevilles, mais elle est sauvée. La police locale a remercié tous ceux qui ont permis le sauvetage d'Amanda Eller.

