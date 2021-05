Etats-Unis : la maire de Chicago fait polémique en ne retenant que des journalistes issus de minorités pour l'interviewer

L'annonce a suscité une vague de critiques, plus ou moins virulentes. La maire démocrate de Chicago Lori Lightfoot a déclenché une polémique en sélectionnant uniquement des journalistes issus de minorités pour l'interviewer en tête-à-tête à l'occasion du deuxième anniversaire de sa prise de fonction.

Dans une lettre envoyée aux journalistes de la presse locale et relayée par plusieurs médias américains, l'ancienne avocate de 58 ans a expliqué vouloir ainsi "rompre avec le statu quo". "Depuis le premier jour de ma campagne, en 2018, j'ai été frappée par la proportion ultra-dominante de personnes blanches et d'hommes au sein des médias de Chicago, des responsables éditoriaux, des journalistes politiques et de ceux qui couvrent la mairie en particulier", a écrit l'édile.

"C'est une honte qu'en 2021, les journalistes accrédités à la mairie soient très majoritairement blancs dans une ville où plus de la moitié des habitants sont noirs, hispaniques, d'origine asiatique ou amérindienne", a-t-elle tweeté. Les minorités non blanches représentent 66% de la population de Chicago.

I ran to break up the status quo that was failing so many. That isn't just in City Hall.



It's a shame that in 2021, the City Hall press corps is overwhelmingly White in a city where more than half of the city identifies as Black, Latino, AAPI or Native American.