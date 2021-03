États-Unis : la foire du serpent à sonnette a eu lieu au Texas

La grande foire du serpent à sonnette, l'un des plus dangereux au monde, a lieu depuis plus de 60 ans au Texas, aux États-Unis.

Le serpent à sonnette est considéré comme l'un des serpents les plus dangereux au monde. Sa morsure peut entraîner une mort lente et douloureuse. Au Texas (États-Unis), la grande foire des serpents à sonnette a lieu depuis plus de 60 ans. La récente levée des restrictions anti-Covid a permis d'organiser cette édition 2021. Sur place, le port du masque y est encouragé, mais pas obligatoire.

Sensibiliser le public

Dans cette foire, le principe est de capturer le plus de serpents possible pour les vendre ou les exposer dans des concours. On peut y apprendre à dépecer un serpent, en consommer ou acheter des produits dérivés. Ce salon a également pour objectif de sensibiliser le public aux pratiques à adopter en cas de mauvaise rencontre. "Dans cette région, on vit vraiment avec eux. Peu importe que vous soyez dans une grande ou dans une petite ville, un jour ou l'autre, vous risquez de croiser l'un de ces reptiles", prévient Red Hurd, bénévole. La foire est même l'occasion d'élire une Miss charmeuse de serpents.