États-Unis : la démesure du Super Bowl

L'Amérique, ce soir, va vibrer autour d'un ballon. "Autour d'un événement comme elle les aime, festif et grandiose", explique Agnès Vahramian, en direct de Washington. "Le Super Bowl, cela raconte une partie de l'Amérique, parce qu'elle est fascinée par les héros, ces 22 joueurs sur le terrain, et aussi parce qu'elle aime ces grandes communions qui font la nation."

Des chiffres qui donnent le vertige

Car le Super Bowl est un spectacle, bien plus qu'un match de football. L'événement sportif le plus attendu de l'année affiche des chiffres fous : 113 millions de téléspectateurs attendus pour voir s'affronter deux équipes-stars, les Eagles de Philadelphie et les Patriots de Boston. Tout le week-end, les supporters ont convergé vers le stade de Minneapolis, affronté des températures de moins 15 degrés et goûté aux prémices du spectacle. Dans le stade, le prix moyen du billet est de 4 600 euros. Les loges atteignent 200 000 euros. Le Super Bowl, c'est aussi une mi-temps démesurée. Un concert de Lady Gaga l'année dernière. Cette fois, ce sera Justin Timberlake qui chantera. Et ses 30 minutes de pause offrent aussi les publicités les plus chères de l'année.

