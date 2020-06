Etats-Unis : la Chambre des représentants d’accord pour donner le statut d’État à Washington

Les partisans de cette initiative jugent anormal que les 700 000 habitants de Washington (une population plus importante que celles des Etats du Vermont ou du Wyoming) n'aient pas voix au chapitre au niveau fédéral alors qu'ils paient des impôts fédéraux.

La Chambre des représentants a approuvé, vendredi 26 juin, l'octroi du statut d'Etat à la capitale fédérale des Etats-Unis, Washington DC, ce qui en ferait le 51e Etat du pays. Cette initiative a été approuvée par 232 voix contre 180 au sein de l'assemblée contrôlée par les démocrates. Le Sénat, à majorité républicaine, ne devrait toutefois pas examiner cette proposition.

Le président Donald Trump a déjà fait savoir publiquement son hostilité à cette mesure dont la conséquence serait, selon lui, d'élire davantage de démocrates au Congrès. Les habitants de Washington n'ont jamais élu que des maires démocrates. Avant le vote à la Chambre, les parlementaires républicains ont dénoncé une manoeuvre démocrate et ont affirmé que l'octroi du statut d'Etat nécessitait un amendement à la Constitution des Etats-Unis. Certains considéraient aussi que Washington ne disposaient pas des équipements nécessaires et devrait plutôt être absorbée par le Maryland.

Les partisans de cette initiative jugent pour leur part anormal que les 700 000 habitants de Washington (une population plus importante que celles des Etats du Vermont ou du Wyoming) n'aient pas voix au chapitre au niveau fédéral alors qu'ils paient des impôts fédéraux. Les derniers territoires reconnus en tant qu'Etats ont été en 1959 l'Alaska et Hawaï, respectivement les 49e et 50e Etats.