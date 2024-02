États-Unis : la Californie frappée par une tempête, de nombreuses personnes privées d'électricité Durée de la vidéo : 1 min États-Unis : la Californie frappée par une tempête, de nombreuses personnes privées d'électricité États-Unis : la Californie frappée par une tempête, de nombreuses personnes privées d'électricité - (France 2) Article rédigé par France 2 - E.Samuel France Télévisions JT de 8h France 2

En Californie, aux États-Unis, une tempête a provoqué des pluies diluviennes et des coulées de boue, obligeant certains habitants à quitter leur domicile au plus vite. Mardi 6 février, environ 250 000 personnes étaient toujours privées d'électricité, et la tempête pourrait durer jusqu'à mercredi.

Un homme a été sauvé in extremis dans une rivière de Los Angeles (Californie, États-Unis). Il tentait de récupérer son chien, parti dans ce cours d'eau, avant d'être pris au piège. Face à la force des vents, c'est par hélicoptère qu'il a dû être secouru. L'animal, lui, a pu s'échapper de l'eau. Dans la ville, des coulées de boue ont enseveli de très nombreuses voitures, et ont forcé certains habitants à quitter au plus vite leur domicile.

Un phénomène appelé "Pineapple express" En Californie, certaines maisons n'ont pas résisté aux pluies diluviennes et aux coulées de boue. En cause : un phénomène appelé "Pineapple express", un gigantesque couloir de pluie qui vient directement d'Hawaï et qui dure maintenant depuis plusieurs semaines. Les autorités préviennent que la tempête pourrait se poursuivre jusqu'au mercredi 7 février. Environ 250 000 personnes étaient toujours privées d'électricité en Californie, mardi.



