États-Unis : l'ouragan "Laura" menace la Louisiane et le Texas

Les palmiers plient sous les rafales, et la mer est démontée sous l'effet d'un vent à plus de 240 kilomètres/heure. Des trombes d'eau s'abattent sur le Texas, alors que l'ouragan Laura vient de toucher les côtes américaines. Il se renforce encore. Classé en catégorie 4, presque 5, le phénomène fait monter la mer et la population craint d'éventuelles inondations. "Il faut vraiment qu'on parte, j'ai peur que notre maison s'effondre", s'inquiète une habitante.

"Katrina" reste dans les mémoires

Ici, tout le monde reste traumatisé par l'ouragan Katrina, qui avait provoqué la mort d'un millier de personnes. Devant le danger qui s'approche, les gouverneurs du Texas et de la Louisiane ne veulent prendre aucun risque, et demandent l'évacuation immédiate des populations concernées. Plus de 600 000 personnes doivent partir. Sur les routes, des files ininterrompues de voitures se dirigent vers l'intérieur des terres pour y trouver refuge. Même les super bombardiers B-52 s'enfuient, de peur d'être détruits par la force de l'ouragan.

