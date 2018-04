États-Unis : l'inarrêtable sénatrice Tammy Duckworth

"On devrait pouvoir emmener son enfant avec soi, et continuer à faire son boulot. C'est ridicule", a estimé la sénatrice américaine Tammy Duckworth. Et ce qu'elle a dit, elle la fait. Tammy Duckworth a fait son entrée au Sénat avec son bébé de 10 jours dans les bras. C'est une première ! C'était en effet jusque-là interdit. Tammy Duckworth a fait changer la loi.

Une habituée des premières

"Je pense que c'est génial. Je remercie tous mes collègues qui ont voté à l'unisson pour qu'on y arrive", a-t-elle déclaré. Il faut dire qu'à 50 ans, cette ancienne militaire, qui a perdu ses jambes en Irak, est une habituée des premières. Et pour cause, c'est la première sénatrice américaine d'origine thaïlandaise, mais également la première sénatrice amputée, la première sénatrice à avoir un enfant pendant son mandat et donc la première sénatrice à voter avec son bébé dans les bras.