Etats-Unis : l'état d'urgence décrété dans l'Etat de New York après des fortes pluies et inondations

Les autoroutes ont été fermées dans au moins cinq comtés de l'Etat de New York en proie aux intempéries.

De fortes pluies ont provoqué des inondations "pouvant mettre des vies en danger", dimanche 10 juillet, dans l'Etat de New York (Etats-Unis), transformant les rues en torrent, emportant des ponts et conduisant la gouverneure à décréter l'état d'urgence. Une femme a été tuée alors qu'elle tentait de quitter sa maison avec son chien dans la vallée de l'Hudson, emportée par une crue soudaine, ont rapporté plusieurs médias américains.

Des crues soudaines

La gouverneure Kathy Hochul a décrété l'état d'urgence dans le comté d'Orange, au nord-ouest de la ville de New York, et dans le comté d'Ontario, au centre de l'Etat, relevant que jusqu'à 200 mm de pluie avaient créé "des conditions mettant la vie en danger en raison de crues soudaines". "Nous approchons d'un point critique dans cet événement météorologique", a déclaré Kathy Hochul.

Dimanche soir, plus de 12 000 clients avaient été privés d'électricité, selon son bureau, les fortes pluies ayant emporté des routes et bloqué des personnes dans leurs voitures ou leurs maisons. A partir de 20 heures (heure locale), les autoroutes étaient fermées dans au moins cinq comtés de l'Etat, dont celui de Westchester, qui se trouve juste au nord de New York et borde la rivière Hudson. Le bureau de la gouverneure a déclaré qu'il fallait s'attendre à de nouvelles tempêtes lundi.