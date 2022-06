États-Unis : l'Amérique divisée suite à l'annonce la Cour suprême sur l'IVG

C. Guttin, B. Laigle, T. Donzel, K. Sullivan

Vendredi 24 juin, la Cour suprême a fait chuter le droit à l'avortement, un droit acquis 50 ans plus tôt. L'Amérique est plus que jamais divisée, avec à la clé de l'émotion, des fermetures immédiates de cliniques et de premiers affrontements.