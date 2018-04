États-Unis : James Shaw, un héros malgré lui

James Shaw a désarmé seul un tireur : à 29 ans il est devenu un véritable héros aux États-Unis. À Antioch, près de Nashville (Tennessee), le dimanche 22 avril vers 3h du matin, un homme nu et armé fait irruption dans un restaurant ouvert 24h/24. Le tireur abat quatre personnes et fait deux blessés. James s'interpose.

"Je suis une personne ordinaire"

"J'ai réussi à saisir d'une main le pistolet. Je l'ai attrapé et je l'ai jeté sur le comptoir. Après, j'ai essayé de partir et il était près de l'entrée. Alors je l'ai fait sortir avec moi du restaurant", raconte James Shaw. Ce dernier s'est blessé pendant l'affrontement. Depuis, tout le monde le considère comme un héros. Mais lui tient à préciser : "Je veux que les gens sachent que c'était un acte complètement égoïste. J'ai fait ça pour sauver ma vie. Je suis une personne ordinaire. Je ne suis pas un héros". Peut-être est-ce le cas, mais sans lui le bilan aurait pu être bien plus lourd.