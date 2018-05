Etats-Unis : huit chiots naissent à l'aéroport de Tampa, en Floride

Carnet rose en Floride (États-Unis). Une golden retriever a donné naissance à huit chiots dans l'aéroport de Tampa, vendredi 25 mai, rapporte NBC (en anglais). Eleanor Rigby (probablement baptisée ainsi en hommage au morceau des Beatles), chien d'assistance, attendait patiemment de prendre un vol pour Philadelphie avec sa propriétaire quand le travail a commencé. Des pompiers de Tampa sont venus en aide à l'animal. Au final, sept mâles et une femelle ont vu le jour sans encombre.

#Ellie is the proud mother of 6 boys so far...The delivery crew including @TPAPolice @flytpa awaits number 7. Will it be a girl? #AirportPuppies pic.twitter.com/Wla9iHjGEJ