États-Unis : en Floride, Miami retrouve des touristes français

Miami, en Floride, attire de nouveau les Français. Le nombre de visiteurs dans la ville a dépassé son niveau d'avant Covid. La famille Charbonnier a choisi de découvrir les paysages idylliques à vélo. L'art déco, style architectural des années 1930, est très présent à Miami Beach. La ville devient mythique dans les années 1980, quand elle devient le lieu de tournage du film "Scarface" ou de la série "Deux flics à Miami".



Capitale mondiale du graff

En 1994, Gianni Versace achète une villa au style italien dans la ville afin de la transformer en palace. "C'est ici qu'il s'est fait assassiner en 1997, un matin", explique Alexandre Rousseau, guide touristique depuis plus de quatre ans à Miami. La ville est aussi devenue la capitale mondiale du graff. Les entrepôts de la ville sont graffés et le quartier se transforme chaque jour, sous les yeux des visiteurs. Enfin, les plus explorateurs peuvent se rendre au parc des Everglades, qui abrite des alligators.