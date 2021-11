États-Unis : en Californie, une portion d'autoroute recouverte de dollars

Une véritable pluie de billets a arrosé une portion d'autoroute en Californie vendredi 19 novembre, provoquant l'hystérie chez des dizaines de conducteurs, qui se sont aussitôt mis à l'arrêt en plein milieu de la route. La scène, pour le moins surprenante, a été filmée par de nombreux individus. On y voit également le fourgon blindé duquel proviennent les centaines de liasses de billets de 1 et 20 dollars. "C'est la chose la plus dingue que j'ai jamais vue", s'exclame une jeune femme en train d'enregistrer la scène.



Un incident pris au sérieux par les autorités

La police est rapidement intervenue sur le lieu de l'incident, à proximité de San Diego et de la frontière mexicaine. Les autorités locales ont passé un message aux nombreux automobilistes qui avaient récolté une partie du butin, leur indiquant qu'il était fortement suggéré "de ramener l'argent liquide immédiatement dans un commissariat", comme l'explique le sergent Curtis Martin, policier de la California Highway Patrol. Les autorités, qui collaborent avec le FBI, ont déjà arrêté deux individus, qui s'étaient retrouvés bloqués en dehors de leur véhicule après s'être précipités sur les billets.