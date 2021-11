La porte du fourgon blindé s'ouvre sur l'autoroute, les automobilistes se ruent sur les billets de banque en Californie

La ruée vers l'or. Un fourgon de transport de fonds a laissé échapper des liasses de billets sur une autoroute de Californie vendredi 18 novembre. Le jackpot a été provoqué par l'ouverture inopinée d'une porte du fourgon blindé, près de San Diego, non loin de la frontière avec le Mexique. Des automobilistes voulant profiter de l'aubaine se sont précipités sur les précieux dollars.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent des gens s'arrêtant sur les voies et la bande d'arrêt d'urgence et se précipitant sur la route pour ramasser des billets verts par poignées. Certains en lancent même en l'air comme des confettis. Mais la joie des automobilistes a été de courte durée. La police est rapidement arrivée sur les lieux pour rétablir l'ordre, arrêtant au passage deux personnes trop gourmandes.

Tons of cash is spread out across the I-5 freeway in Carlsbad near Canon Road. @DemiBagby shared this video with us of traffic completely stopped and cash all over the place. pic.twitter.com/Tw5zi1P1qX