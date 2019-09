États-Unis : dramatique incendie d'un bateau de plongée en Californie

Les flammes ont entièrement détruit un navire d'une vingtaine de mètres de long, lundi 2 septembre, au large de la Californie (États-Unis). A bord se trouvaient des plongeurs qui dormaient sous le pont. Ils ont été piégés par les flammes. Pourtant, l'alerte a été donnée rapidement. Mais à l'aube, les garde-côtes n'avaient récupéré que les cinq membres d'équipage. Ils ont pu sauter à l'eau à temps.

Peu d'espoir

"Les pompiers luttaient contre le feu quand le bateau a coulé à 18 kilomètres des côtes, à 20 mètres de profondeur", a annoncé la capitaine des garde-côtes, Monica Rochester. Le Conception était un bateau destiné à la plongée sous-marine. Il a pris feu puis sombré entre Los Angeles et l'île de Santa Cruz. Lundi matin, les cinq survivants, légèrement blessés, ont pu regagner la terre ferme et retrouver leurs familles. Pour l'heure, les causes de l'embrasement du bateau ne sont pas connues. Les recherches pour retrouver les 34 disparus se poursuivent sans grand espoir.