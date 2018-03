Etats-Unis : Donald Trump dénonce les "malades" à l'origine des explosions au Texas

Les auteurs des explosions au Texas de ces dernières semaines sont des "gens malades", a dénoncé mardi 20 mars Donald Trump. Dans la soirée à Austin (Etats-Unis), la police a fait état d'une nouvelle explosion, avant de donner plus de précisions : "Ce n'était pas une bombe qui se trouvait dans le colis, mais plutôt un engin incendiaire. Pour l'instant, nous n'avons aucune raison de penser que cet incident est lié aux précédents colis piégés", a-t-elle écrit sur Twitter. Un homme d'une trentaine d'années a été hospitalisé pour "des blessures potentiellement graves mais qui n'engagent pas son pronostic vital", selon les secours.

#UPDATE: There was no package explosion in the 9800 block of Brodie Ln. Items inside package was not a bomb, rather an incendiary device. At this time, we have no reason to believe this incident is related to previous package bombs. #Breaking #packagebombmurders