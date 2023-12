États-Unis : des vagues géantes en Californie, huit personnes blessées

Aux États-Unis, certains habitants de Californie ont vu déferler des vagues impressionnantes sur leurs côtes. Certaines ont dépassé les neuf mètres de haut.

Sur plusieurs mètres, l’eau pénètre à l’intérieur des terres. 20 personnes ont été brutalement emportées. Huit, blessées, finiront à l’hôpital. Sur toute la Californie (États-Unis), des vagues de plus de six mètres de haut balayent la côte. Les digues et les systèmes de protection ne résistent pas. Les habitants sont sous le choc. "On est dans un état de panique", témoigne une femme.

Des vagues géantes attendues jusqu’à samedi

Dans les stations balnéaires, la plupart des commerces ont dû fermer. Ceux qui n’ont pas été inondés ont été privés d’électricité. "Ça devait être un très bon week-end pour le business. Normalement, après Noël les gens viennent faire du shopping. Mais là, je ne sais plus quoi faire", déplore une commerçante. Malgré les avertissements, quelques surfeurs ont bravé les conditions dantesques. Des vagues géantes devraient continuer à frapper le nord de la Californie jusqu’à samedi.