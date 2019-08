Etats-Unis : des pompiers libèrent un raton-laveur coincé dans une grille d'égouts

Des pompiers de la ville de Newton, dans le Massachusetts, ont mis fin au calvaire d'un raton-laveur dont la tête était coincée dans une grille d'égouts, jeudi 1er août. L'opération a été racontée sur Twitter, où des internautes attendris par la petite tête poilue de l'animal se sont passionnés pour le travail de ses sauveteurs. "LIBEREZ-LE", a notamment twitté le Washington Post.

C'est un passant qui a expliqué, sur ce même réseau social, avoir aperçu l'animal jeudi matin alors qu'il se rendait au travail. Il a posté des photos de l'opération, et notamment d'un pompier donnant de l'oxygène au petit animal.

The rest of the adventures from the morning: EMTs giving her oxygen and everyone working hard to free the little critter pic.twitter.com/WJEQobywHZ