États-Unis : des jumelles rivales lors d'élections locales

Monica Sparks est démocrate et Jessica Ann Tyson est républicaine. Jusqu'ici rien d'extraordinaire, sauf que les deux femmes sont jumelles, et qu'elles briguent toutes deux une place dans le gouvernement local du comté de Kent, dans le Michigan. Une rivalité sur le terrain politique pour deux sœurs qu'une enfance difficile a soudée par ailleurs. "Ma soeur est ma source d'inspiration depuis toujours et elle le reste, même si elle n'est pas du même bord politique que moi", assure Monica Sparks.

"Trouver un moyen de travailler ensemble"

Les jumelles souhaitent partager avec leurs compatriotes le respect des opinions divergentes et la capacité à écouter les autres. "Nous devons commencer à trouver un terrain d'entente, point. Nous avons des problèmes, des fusillades. Il se passe beaucoup de choses ici, tranche encore Monica Sparks. Et nous devons trouver un moyen de travailler ensemble, de travailler au-delà des appartenances politiques".