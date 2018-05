Etats-Unis : des habitants d'une ville de Floride reçoivent par erreur une "alerte zombie"

Le message a été envoyé dimanche, en pleine. "Le courant a été rétabli en vingt-sept minutes. Nous souhaitons préciser qu’il n’y a, pour le moment, aucune activité zombie à déclarer", a ensuite écrit le porte-parole de Lake Worth.

L'alerte reçue dimanche par les habitants de Lake Worth (Floride, Etats-Unis) est plutôt inquiétante. "Panne de courant et alerte aux zombies pour les habitants de Lake Worth et Terminus. 7.880 clients sont concernés par cette activité zombie exceptionnelle. Durée de remise en service encore inconnue", disait le message envoyé à 1h45 du matin, rapporte The Palm Beach Post (en anglais), mardi 22 mai.

BREAKING: Lake Worth falsely sends out ‘zombie’ alert during power outage https://t.co/LJOVesWFVU pic.twitter.com/7D5HPQovga — The Palm Beach Post (@pbpost) 21 mai 2018

Slate raconte que le porte-parole de la ville s'est montré rassurant quelques heures plus tard dans un message posté sur Facebook, qui a depuis été supprimé : "Le courant a été rétabli en vingt-sept minutes. Nous souhaitons préciser qu’il n’y a, pour le moment, aucune activité zombie à déclarer. Nous présentons nos excuses pour le message."

La chaîne Syfy relève que "Terminus", qui figure dans l'alerte, est un lieu que l'on trouve dans la célèbre série de zombies The Walking Dead.