États-Unis : dans l’Ohio, les habitants redoutent une pollution aux produits chimiques

Le 3 février, dans l’Ohio (États-Unis), un déraillement de train contenant des productions chimiques avait provoqué un énorme incendie. Les habitants attendent des explications.

Chez cette résidente d’East Palestine dans l’Ohio (États-Unis), les personnels de l’agence de protection de l’environnement procèdent à de dernières analyses d’air. Le déraillement d’un train, le 3 février dernier, avait provoqué un énorme panache de fumée mais aussi le déversement de produits toxiques dans l’eau. Même si les habitants ont eu le droit de regagner leur domicile, ils restent méfiants.

Des milliers de poissons retrouvés morts

Certains disent avoir eu des maux de tête et craignent l’apparition de cancers dans quelques années. Mais les autorités se veulent rassurantes. "L’EPA a aidé des analyses dans plus de 480 maisons, et aucune trace de chlorure de vinyle ou de chlorure d’hydrogène n’a été détecté", a précisé Michael Regan, chef de l’agence américaine de protection de l’environnement (EPA). Les autorités ont à nouveau autorisé l’utilisation de l’eau municipale… mais les rejets ont provoqué la mort de milliers de poissons. Jeudi 16 février, l’administration Biden a promis que toute la lumière serait faite sur l’accident.