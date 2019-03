États-Unis : corruption à l’université pour favoriser les enfants de stars

Les fans connaissaient Felicity Huffman radieuse, habituée aux flashs des festivals. Mardi 12 mars, dans un tribunal de Los Angeles (États-Unis), ils ont découvert la star de la série Desperate Housewives tête baissée et visage fermé. Même attitude embarrassée pour le designer Mossimo Giannulli. Comme une trentaine de riches parents du show-business américain, ils sont accusés d’avoir payé des pots-de-vin à William Singer. Cette corruption s’élève à 25 millions de dollars, pour truquer les résultats d’enfants de stars et leur permettre d’intégrer les plus grandes universités américaines.

Un scandale qui choque les étudiants

Selon les enquêteurs, plusieurs universités prestigieuses des États-Unis comme Georgetown ou Yale seraient concernées. Dans un pays où les frais de scolarité annuels peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers de dollars et où l’admission est extrêmement sélective, ce scandale de corruption choque les étudiants.

