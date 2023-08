Etats-Unis : au moins six personnes sont mortes dans l'archipel d'Hawaï, ravagé par de multiples incendies

Ce bilan est encore provisoire, car les opérations de secours et de recherche se poursuivent.

Au moins six personnes sont mortes dans l'archipel américain d'Hawaï, ont annoncé les autorités locales, mercredi 9 août. L'île de Maui est actuellement ravagée par plusieurs incendies qui ont détruit de nombreuses habitations et ont forcé certains habitants à se jeter à la mer pour échapper aux flammes. Ce bilan est encore provisoire, a déclaré face à la presse le maire de l'île de Maui, Richard Bissen, car les opérations de recherche et de secours continuaient sur l'île.

Les flammes ont dévoré de nombreuses maisons et commerces, notamment dans la ville touristique de Lahaina, sur la côte ouest de Maui. Cette station balnéaire de 12 000 habitants a vécu des scènes "dignes d'un film d'horreur", a témoigné sur la chaîne CNN Claire Kent, une habitante dont la maison a été détruite par le feu. Elle a décrit le chaos qui s'est saisi de sa ville avec des "gens coincés dans les embouteillages", au milieu de "voitures en flammes des deux côtés de la route". Certains bateaux ont essayé de secourir des gens qui se jetaient dans l'océan, selon elle, mais "des gens n'ont pas réussi à évacuer".

Le réseau hospitalier "dépassé" et les communications perturbées

Une grande partie de Lahaina "a été détruite et des centaines de familles locales ont été déplacées", a confirmé le gouverneur d'Hawaï, Josh Green, dans un communiqué. Les garde-côtes ont indiqué avoir secouru douze personnes dans les eaux au large de Lahaina, et ils envoient également des navires vers Maui. Le réseau hospitalier à Maui est "dépassé" par les patients souffrant de brûlures ou ayant inhalé de la fumée, d'après la vice-gouverneure Sylvia Luke. Les évacuations sont "en cours", a-t-elle poursuivi, sans préciser combien de personnes étaient concernées.

La Garde nationale a été activée et apporte son aide à la police, selon l'agence de gestion des urgences de Hawaï. Le vent a fait tomber de nombreux poteaux électriques et les réseaux de communication sont coupés sur une partie de Maui, selon les autorités. Cela complique grandement la tâche des secours, car même le service d'appel d'urgence 911 ne fonctionne pas dans certaines régions. Selon le site PowerOutage, environ 14 000 foyers et commerces restaient sans électricité dans l'archipel.

Les incendies de forêt sur la côte ouest de Maui à Hawaï, le 9 août 2023, sur une visualisation produite par la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). (RAMMB-CIRA / NOAA / AFP)

Alimentés par des vents violents aggravés par l'ouragan Dora, qui passe actuellement dans l'océan Pacifique, à plusieurs centaines de kilomètres au sud de l'archipel, les incendies ravagent l'île de Maui, et dans une moindre mesure celle d'Hawaï. Selon la vice-gouverneure Sylvia Luke, le fait que les incendies aient été indirectement alimentés par de forts vents exacerbés par l'ouragan Dora est "sans précédent", car ces phénomènes météorologiques apportent d'ordinaire pluies et inondations à Hawaï.