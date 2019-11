États-Unis : au cœur des préparatifs pour Thanksgiving

À travers le monde, les fêtes de fin d’année ont toutes leurs spécificités. Aux États-Unis, Noël est toujours en avance. La fête de Thanksgiving, célébrée cette année jeudi 28 novembre, est très attendue par les familles américaines, au point que l'évènement est plus célébré que celui du 25 décembre. Une fête sans cadeau ni sapin, un moment exclusivement américain.

Tout le monde met la main à la pâte

Au sein du domicile des Williams, c’est l’effervescence. Pour nourrir cette famille nombreuse, deux dindes de 10 kg et deux de 9 kg ont été achetées. Et tout le monde met la main à la pâte. Le père de famille, Mike, prépare sa propre recette de dinde. "On prend une seringue et on injecte un mélange dans le blanc de la bête", explique-t-il. Un mélange d’eau, de beurre et d’épices pour éviter que la dinde ne sèche lors de la cuisson à l’huile.

