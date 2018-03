Etats-Unis : à 13 ans, il veut devenir gouverneur du Vermont

Dans cet Etat américain, il n'y a pas d'âge minimum pour être candidat. Alors Ethan Sonneborn sera bel et bien présent en août lors de la primaire démocrate.

A 13 ans, Ethan Sonneborn veut devenir gouverneur du Vermont. Pas quand il sera grand. Non, maintenant. Et le jeune Américain a le droit d'y croire. Dans cet Etat américain, il n'y a pas d'âge minimum pour être candidat. L'adolescent sera bel et bien présent en août lors de la primaire démocrate où il fera face à deux concurrents.

Ethan Sonneborn a déjà (presque) tous les codes politiques. Sur son compte Twitter, il pose en costume-cravate. Sa biographie se résume en quelques mots : "Candidat au poste de gouverneur en 2018." Et son site internet rend compte de chacun de ses pas en campagne.

Fan de basket et de pêche

S'il est candidat, c'est pour "protéger l'avenir de la jeunesse", scande celui qui est aussi amateur de basket et de pêche, selon CNN (lien en anglais). Il souhaite aussi un contrôle plus strict des armes à feu, une législation dont son pays a besoin, dit-il.

Sa campagne est toutefois compliquée. D'abord parce qu'Ethan Sonneborn ne peut pas rater l'école. Ensuite parce que des proches doivent le conduire sur chacun de ses meetings. Parce qu'à 13 ans, il n'a pas (encore) le permis de conduire.