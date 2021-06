États-Unis : 99 personnes activement recherchées à la suite de l’effondrement d’un immeuble en Floride

L’immeuble de 12 étages qui s’est effondré est entouré par un imposant périmètre de sécurité. Les recherches se déroulent en ce moment même et elles ont lieu dans des conditions particulièrement difficiles : la ville de Miami (États-Unis) est frappée en ce moment par de violents orages. C’est une course contre la montre qui se joue en pleine nuit en Floride. 99 personnes manquent toujours à l’appel. Des personnes dont on ne sait pas si elles étaient présentes dans l’immeuble au moment où il s’est effondré ou alors si, par chance, elles étaient absentes.

55 appartements touchés

Les recherches devraient se poursuivre sans doute pendant plusieurs jours encore alors que les autorités redoutent le pire, indique la journaliste de France Télévisions Anne-Claire Poignard. Environ 55 appartements ont été touchés par l’effondrement partiel de l’immeuble. Neuf Argentins, trois Uruguayens et six Paraguayens figurent parmi les disparus. Pour l’heure, les causes de l’écroulement de ce complexe résidentiel sont inconnues.